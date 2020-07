Fiumicino, Feola: “Anche FdI sabato in piazza per dire ‘no’ al ddl Zan-Scalfarotto”

Fiumicino – Roberto Feola, vicepresidente del circolo FdI-Patria e Libertà di Fiumicino, annuncia la presenza dei militanti di Fratelli d’Italia in piazza Grassi, sabato 25 luglio alle 10.30, per la manifestazione di protesta contro la legge Zan-Scalfarotto e invita tutti a partecipare.

“Anche il nostro circolo sarà presente sabato in piazza G.B. Grassi per dire no al ddl Zan-Scalfarotto. I nostri militanti e simpatizzanti scenderanno in piazza per dire no ad una legge bavaglio, che prevede pene detentive fino a 6 anni di carcere per reati prettamente di carattere ideologico”.

“Una vera e propria censura ideologica, la quale punirà chiunque affermerà che un bambino ha diritto a crescere con una mamma ed un papà, o chi si schiererà contro l’utero in affitto” prosegue Feola.

“Colgo tra l’altro l’occasione per invitare tutti i simpatizzanti di Fratelli d’Italia a Fiumicino ad unirsi a noi nella protesta .

