Fondi film festival, tutto esaurito per la serata inaugurale

Fondi – Inizia con un “tutto esaurito” la serata inaugurale della XIX edizione del FONDIfilmFESTIVAL, che si svolgerà ad ingresso gratuito dal 25 luglio al 1° Agosto 2020 a Fondi presso il Complesso di S. Domenico (Sala Carlo Lizzani e Chiostro).

Come è noto, in ragione delle norme anti Covid-19 l’accesso alle giornate dell’edizione 2020 del Festival è solo su prenotazione (al numero 347/1434465, specificando nome e cognome, giorno, orario e numero di posti) e la serata di Sabato 25 – con l’omaggio musicale di Andrea Tassini (tromba) e Gabriele Pezone al grande Ennio Morricone e la proiezione del documentario “C’era una volta il prossimamente” di Fabio Micolano – è già sold out.

Le sedie, distanziate di un metro, saranno sottoposte a sanificazione quotidiana e all’ingresso si procederà alla misurazione della temperatura corporea.

Il FONDIfilmFESTIVAL, organizzato dall’Associazione Giuseppe De Santis con la direzione artistica di Marco Grossi e l’organizzazione generale di Virginio Palazzo, si avvale del sostegno della Regione Lazio e del patrocinio di Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, Comune di Fondi, Herald Editore, Casa della Cultura.

