Formia, la Giunta perde pezzi: si dimette l’assessore all’Urbanistica Paolo Mazza

Formia – Il Comune di Formia continua a perdere pezzi. Stavolta è l’assessore all’Urbanistica e al Demanio, Paolo Mazza, a dimettersi.

Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno per la Giunta Villa. Le cause alla base della decisione dell’ormai ex assessore Mazza restano indiscrezioni, al momento non supportate da note ufficiali. Si tratterebbe di una scelta scaturita dalla mancanza di dialogo sulla rigenerazione urbana. Ma le certezze, probabilmente, arriveranno nelle prossime ore.

Al momento è possibile solo fare delle valutazioni circa una Giunta che ha subito diverse “modifiche” negli ultimi tempi. Altisonanti, infatti, furono le dimissioni di Fulvio Spertini (leggi qui) che, nel giugno del 2019, rimise la delega al Bilancio nelle mani del sindaco (fino a maggio scorso quando è arrivata la nomina di Biagio Attardi leggi qui). Altrettanto “rumorose” furono le successivi dimissioni dell’assessore alle Politiche sociali D’Angiò, al quale è subentrata Carmina Trillino.

Che ci siano problemi di dialogo all’interno dell’Esecutivo formiano sembrerebbe evidente. Ora bisognerà vedere

come il primo cittadino rimedierà a quest’ulteriore “perdita”.

