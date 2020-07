Infernetto, misterioso incendio distrugge nove auto

Infernetto – Distrutte prima che potessero scattare le indagini sul loro abbandono. Sì indaga per accertare se si tratti di una coincidenza o di un atto dolose.

Nove macchine sono andate completamente distrutte e una è rimasta danneggiata in un incendio che è divampato nel primo pomeriggio di oggi in via Giulio Bertani in zona Infernetto a Roma.

Sul posto hanno operato a lungo per lo spegnimento i vigili del fuoco, mentre gli agenti della Polizia locale hanno chiuso la via Cristoforo Colombo per evitare incidenti a causa del senso fumo nero.

Proprio la Polizia locale avrebbe avviato nei prossimi giorni accertamenti sulle auto che risultano abbandonate da tempo. Sì sospetta siano servite per operazioni fuorilegge.

I carabinieri della stazione di Casal Palocco e della radiomobile di Ostia hanno iniziato ad indagare sulle cause del rogo.

foto di Emanuele Valeri