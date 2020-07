Latina, rissa notturna in centro: denunciate quattro persone

Latina – Quattro uomini sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Latina per rissa.

I quattro, infatti, si sono picchiati in piazzale Trampolini, davanti a molte persone. La volante, intervenuta dopo varie segnalazioni al 113, è riuscita ad individuare e fermare due uomini a bordo di una Audi, proprio davanti lo stadio comunale: si erano poco prima picchiati con un terzo uomo – che aveva risposto per le rime ad alcuni pesanti apprezzamenti rivolti all’indirizzo della moglie -, a sua volta spalleggiato da una quarta persona.

