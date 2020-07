Minturno, scappa con la droga e investe un carabiniere: il giudice convalida il fermo

Minturno – Si è costituito il 22 luglio scorso per rispondere all’accusa di detenzione ai fini di spaccio. E nei confronti del 30enne di Minturno è stato eseguito il fermo di indiziato di delitto così come disposto dal sostituto procuratore della Repubblica di Cassino.

Oggi, insieme al suo legale di fiducia l’avvocato Massimo Signore, è comparso davanti al giudice per indagini preliminari, Domenico Di Croce che ha convalidato il fermo.

Il 30enne ha voluto chiedere scusa e impegnarsi a risarcire i danni nei confronti del carabiniere investito il 17 luglio scorso. In quella circostanza, infatti, l’indagato aveva travolto il militare con lo scooter e dopo aver lasciato in mezzo in una siepe era scappato a piedi, lanciando una busta contenente 100 grammi di cocaina.

Il legale dell’uomo ha chiesto per il suo assistito la sostituzione della misura restrittiva in carcere con i domiciliari e ha annunciato che intende formulare istanza di rito speciale: il patteggiamento. Mentre per il pubblico ministero Roberto Bulgarini Nomi il 30enne deve restare in carcere. Ma sull’eventuale modifica della misura il giudice si è riservato.