Montalto, Bernacchini è il nuovo consigliere comunale di maggioranza

Montalto – Dopo l’uscita dal gruppo di maggioranza dei Consiglieri Comunali Fedele e Socciarelli, con la surroga del Consigliere Goddi dimissionario, che avverrà al prossimo Consiglio Comunale, la maggioranza si stabilizza numericamente con l’ingresso in Consiglio di Emanuele Bernacchini.

“Sono particolarmente lieto – dice il Vicesindaco Luca Benni – dell’ingresso in Consiglio Comunale di Emanuele Bernacchini, ragazzo serio, onesto e corretto che non si è sottratto alle responsabilità a cui è stato chiamato assumendo l’incarico per il quale i cittadini di Montalto e Pescia tre anni fa lo votarono. Sono certo, caro Emanuele che porterai una ventata di entusiasmo e che insieme alla Giunta e gli altri Consiglieri faremo un buon lavoro per far crescere ulteriormente Montalto e Pescia.

Il lavoro da fare è tanto – conclude Luca Benni – ma sono certo che con l’impegno costante di tutta la maggioranza porteremo a compimento il programma di governo che a suo tempo la nostra lista si è impegnata a realizzare di fronte agli elettori che ci hanno dato fiducia. In bocca al lupo e buon lavoro Emanuele”.

