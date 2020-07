Pallavolo Sabaudia, arriva Frumuselu: “Felice della mia scelta. Diremo la nostra”

Sabaudia – Il Sabaudia chiude la batteria dei centrali, ingaggiando il centrale di origini rumene Cristian Frumuselu.

Con questo colpo di mercato la squadra pontina si aggiudica un vero e proprio gigante, infatti Cristian può vantare la notevolissima altezza di 207 centimetri, che ne fanno uno dei giocatori più alti del campionato.

Frumuselu, nato in Romania nel 1997, ma cresciuto sportivamente in Italia, nonostante la giovane età, è un giocatore completo che può vantare dalla sua ottime doti atletiche. Fino ad oggi si è avvalso del suo contributo solo il Corigliano, sotto la cui egida è cresciuto. Infatti Cristian ha sempre militato nella squadra calabrese rispettivamente: in serie C, nelle stagioni 2017/2019, e poi in serie A3 nell’annata appena trascorsa, 2019/2020.

Dopo anni trascorsi in terra calabra Frumuselu ha deciso di fare nuove esperienze e per il primo passaggio fuori casa la scelta è ricaduta sul Sabaudia, squadra che ha avuto modo di conoscere da avversario l’anno scorso. A proposito del nuovo ingaggio il centrale ha dichiarato: “Sono molto felice di indossare questa maglia e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi. Mi hanno parlato molto bene di questa squadra, che da fuori si mostra molto compatta e seria, e che so può essere un trampolino di lancio per molti giovani che, come me, hanno voglia di crescere e affermarsi in questo mondo. Conosco coach Sandro Passaro e mi piace come lavora. Per il futuro, mi aspetto un buon campionato, visto il gruppo di atleti che si sta raccogliendo intorno alla società. Con queste premesse sono sicuro che sapremo dire la nostra. A presto, Sabaudia!”.