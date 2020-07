Paura a Fregene, 12enne rischia di annegare: salvato dal cane bagnino

Fiumicino – Ha rischiato di annegare per un crampo al polpaccio. E’ quello che è successo intorno alle ore 11.45 di martedì 21 luglio a Fregene, presso lo stabilimento balneare del Ministero della Difesa, dove un bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dal pronto intervento dell’assistente bagnanti Deborah Cappelletti e del suo cane da salvataggio Axel, entrambi con il brevetto della Federazione Italiana Nuoto – Salvamento .

L’immediato intervento dell’unità cinofila insieme al soccorritore ha permesso il recupero del bambino, che è stato riportato velocemente in spiaggia con le appropriate tecniche di approccio e recupero. L’unità cinofila della Fin-Salvamento Deborah Cappelletti-Axel fornisce abitualmente il servizio di assistenza bagnanti proprio presso lo stabilimento del Ministero della Difesa di Fregene.

