Polizia Locale di Anzio, il sindacato: “Nessun accordo per la vigilanza privata”

Anzio – “In riferimento ai comunicati stampa ad opera del Sindaco di Anzio riguardanti ‘valutazioni sull’impiego della vigilanza privata’ e di cosa ‘spetta o non spetta alla Polizia Locale in orario notturno all’uscita dai locali’ (leggi qui), è bene chiarire alcuni punti“. Inizia così una nota diffusa dal Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (Siulp) di Anzio e Nettuno.

“In primis – continuano – che il dirigente del Commissariato di Polizia Anzio-Nettuno, il dottor Andrea Sarnari, non ha preso nessun accordo per la vigilanza privata che dovrebbe potenziare l’attività di controllo del territorio ed è bene chiarire che i poliziotti, che stanno facendo un egregio lavoro sul controllo del territorio, rispondono, insieme al loro dirigente, ad una catena di comando che vede come interlocutori la Questura di Roma e la Prefettura al di là delle interpretazioni della politica locale o delle ordinanze comunali sugli orari di chiusura dei locali pubblici o delle ipotesi personali di sicurezza ‘fai da te'”, concludono dal Siulp.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio