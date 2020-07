Regione Lazio, Leodori: “Parte Lazioveloce, in 8 anni 13 miliardi di risorse per le infrastrutture” 

Regione Lazio – “Grazie al governo, alla strategia della Regione, col progetto LazioVeloce riaccende i motori dello sviluppo e si mette sul fuso orario di un’area moderna, competitiva” – Lo scrive in un comunicato il vice presidente della regione Lazio, Daniele Leodori.

“In 8 anni 13 miliardi di risorse, con opere centrali che, dopo tanti anni, finalmente partiranno e cambieranno la vita alla nostra mobilità, non solo a Roma e alla sua area metropolitana, ma a tutte le province rendendo più facile la vita alle imprese, al settore del turismo e a milioni di lavoratori. Non possiamo perdere un minuto, lo dobbiamo al processo di modernizzazione dei nostri territori, al sistema economico in difficoltà e – conclude Leodori – ai cittadini ai quali potremo dire di aver mantenuto un altro impegno”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio