Roma-Lido, l’ Atac: “Treni vecchi ma perse meno di una corsa su dieci”

Ostia – Negli ultimi due mesi la Roma-Lido ha saltato meno una corsa ogni dieci: tutta colpa dei treni che sono troppo vecchi.

È la risposta dell’Atac, gestore della linea metroferroviaria regionale, alle polemiche sulle troppe corse saltate nel servizio.

“La linea Roma-Lido, nel periodo fra il 18 maggio e il 22 luglio ha erogato complessivamente il 92,2% delle corse previste dal programma di esercizio – sostiene l’Atac – Questo risultato è stato ottenuto limitando al massimo la perdita di corse, in gran parte dovuta alla vetustà dei mezzi che, contrariamente a quanto riportato da notizie di stampa, sono tutti dotati di impianto di aria condizionata funzionante. Il caso riportato nell’articolo di un treno che ha viaggiato senza aria condizionata si è verificato una volta sola e il personale di bordo ha preferito arrivare a destinazione, per minimizzare il disagio, piuttosto che evacuare il treno.

Altrettanto errato è che salti una corsa su tre, come viene riportato. Se fosse vero, infatti, le corse erogate sarebbero il 66% del totale e non il 92%. Vero è, al contrario, che i treni in dotazione – 8 CAF e 7MA200 – scontano un problema di vetustà, tanto che il 90,6% delle corse perse è stato provocato da problemi ai rotabili, mentre quelle non effettuate per mancanza di personale sono state appena il 3,3% del totale delle corse perse.

Infine, si sottolinea che l’aumento dei flussi di passeggeri, che si è registrato da maggio a luglio, rimane comunque coerente con le norme che impongono di non riempire i treni più del 50% della loro capienza”.