San Felice Circeo, assembramenti e alcol ai minorenni: sanzionati due locali

San Felice Circeo – Giro di vite sulla movida a San Felice Circeo. Nella serata di ieri, 23 luglio, infatti, la Polizia di Stato ha chiuso un pub per assembramenti e denunciato il gestore di un altro locale per aver servito alcol a minorenni.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Terracina hanno disposto la chiusura provvisoria per cinque giorni al gestore di un pub poiché somministrava alimenti e bevande senza che fosse minimamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. All’interno del locale, infatti, si registrava un assembramento sconsiderato di numerose persone.

Nel corso dei controlli venivano poi rilevati anche diversi illeciti amministrativi, posti in essere dall’esercente di un altro noto locale pubblico ubicato nel centro storico di San Felice, il quale è stato sorpreso dai poliziotti mentre somministrava bevande alcooliche ad un gruppo di minori di circa sedici anni. E’ stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Latina ed inoltre sanzionato dal punto di vista amministrativo per un totale di 6mila euro, anche per aver impiegato come buttafuori un soggetto non in regola.

