Spiagge libere a Latina, in arrivo il portale per sapere quali sono le meno affollate

Latina – Da venerdì 24 luglio, a partire dal tardo pomeriggio, sarà attivo in via sperimentale il portale per il monitoraggio degli accessi della spiaggia libera nel Comune di Latina, finalizzata al tracciamento sanitario e alla fruizione consapevole del litorale.

Chi vorrà accedere all’arenile pubblico potrà collegarsi al sito web www.reservare.it e indicare il proprio accesso al tratto di spiaggia prescelto.

L’utilizzo di www.reservare.it non è obbligatorio ma l’Amministrazione ne raccomanda l’utilizzo in quanto si tratta di uno strumento che consente di tenere traccia dei contatti e di mappare con rapidità un eventuale link epidemiologico, come previsto dai protocolli delle autorità sanitarie in caso di un contagio.

Inoltre permette ai cittadini di scegliere, prima ancora di uscire di casa, la spiaggia con più posti disponibili dove andare, prevenendo così possibili situazioni di affollamento.

Il portale, realizzato con tecnologia mobile e quindi adattabile ai diversi dispositivi, è di semplice utilizzo: con pochi click si può verificare la disponibilità di posti nella spiaggia libera selezionata e pianificare la propria giornata al mare nel rispetto del prescritto distanziamento fisico. A breve le funzionalità saranno disponibili anche tramite app, scaricabile gratuitamente dagli store in base ai diversi sistemi operativi mobile (iOS e Android).

L’utente, una volta effettuata la registrazione al portale, accederà inserendo il numero di telefono (usato per registrarsi) e la password. Dopo il login, si potrà scegliere il giorno e una tra le tre fasce consentite: mattina, pomeriggio o intera giornata. Dopodiché si procederà con l’individuazione di uno dei tratti di spiaggia libera.

Per ciascuna spiaggia vengono, infine, evidenziati il numero delle postazioni complessive ed il numero delle postazioni ancora disponibili. Nella stessa, ovviamente, dovranno essere inseriti i dati di tutte le persone con le quali si accederà in spiaggia.

“Il servizio di informazione che stiamo proponendo” afferma Cristina Leggio, Assessora alla ricerca, all’innovazione e alla smart city, “funziona grazie al contributo di tutti. Le informazioni fornite dai cittadini saranno integrate costantemente dalle rilevazioni in spiaggia fatte dagli addetti alla sicurezza.

Accedere al portale sarà molto utile per chi vuole raggiungere direttamente le aree del nostro litorale meno affollate o valutare prima di partire da casa l’orario migliore per raggiungere in sicurezza il mare. Lo stesso strumento potrà essere utilizzato per prenotare il proprio posto ad eventi ed iniziative promosse nel corso dell’estate.

Dopo la sperimentazione il portale sarà anche messo a disposizione delle attività presenti sul litorale, per implementare il sistema integrato e collaborativo per la fruizione agevole e sicura delle nostre spiagge”.

L’Assessora all’Attività Produttive, Simona Lepori, anticipa già l’utilizzo futuro: “Dopo la sperimentazione il portale sarà messo a disposizione anche delle attività commerciali, che potranno utilizzare le funzioni dell’applicazione per ottimizzare e promuovere gli spazi interni ed esterni e tracciare le presenze all’interno

delle proprie attività”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina