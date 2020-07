Trenitalia Lazio, 16 corse straordinarie per il mare nel weekend: ecco dove

Roma – Ben 16 corse straordinarie verso i litorali laziali nel weekend. Questa l’iniziativa messa in campo da Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con la Regione Lazio, per incentivare il turismo regionale e venire incontro alle esigenze dei passeggeri.

Le corse

I 16 treni straordinari saranno attivi il sabato e la domenica dal 25 luglio al 9 agosto sulle linee FL5 (Roma-Civitavecchia), FL7 (Roma-Minturno) e FL8 (Roma-Nettuno). Le corse sono state programmate facendo riferimento alle frequentazioni dei treni ordinari con l’indice di riempimento più alto, così da evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale: in particolare, nei giorni festivi, si avrà un incremento dei posti a sedere del 18% sulla FL5, del 16% sulla FL7 e del 10% sulla FL8.

Si ricorda che dal 3 giugno, al fine di tutelare la salute delle persone evitando l’affollamento dei collegamenti, Trenitalia ha avviato la sperimentazione della vendita dei biglietti contingentata su circa 1500 treni regionali. Per questi treni è possibile acquistare il biglietto di corsa semplice avendo consapevolezza del livello di riempimento del convoglio tramite un sistema di colori (verde-giallo-rosso).

