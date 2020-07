Coppa Canottieri Zeus Energy Group, il CC Lazio resta sul trono degli Assoluti

Roma – La conferma del Circolo Canottieri Lazio, il Triplete del CT Eur. Nella Fossa più famosa della Capitale il Canottieri Lazio, ha festeggiato per il secondo anno consecutivo la vittoria nella categoria Assoluti della Coppa Canottieri Zeus Energy Group, battendo 6-2 in finale lo Sporting Eur. La gioia incontenibile dei padroni di casa si è conclusa con uno spettacolare tuffo nella piscina del circolo biancoceleste.

“È un risultato storico non solo per il nostro Circolo – ha commentato Daniele Masci, vicepresidente del CC Lazio – ma per tutto il torneo. Grazie a tutti i Circoli che hanno partecipato e che hanno reso questa edizione unica!”.

Ma nella serata finale, la prima post Covid-19, con gli spettatori divisi da tre seggiolini l’uno dall’altro per rispettare il distanziamento, è stato il CT Eur a trionfare: il circolo di Roma Sud ha conquistato il primo posto nelle altre tre categorie (Over 60, Over 50 e Over 40) e la Coppa Babbo Valiani, riservata al circolo che ha ottenuto il miglior risultato complessivo.

Nel padel, infine, trionfo della Corte dei Conti.

“Siamo felicissimi della riuscita di questa manifestazione – ha commentato Gabriella Bascelli, vicepresidente allo sport del CC Lazio -. Una Coppa Canottieri fortemente voluta da tutti noi nonostante il periodo di difficoltà che abbiamo vissuto e che ne aveva messo a rischio lo svolgimento. Grazie a tutti quelli che ci hanno creduto, appuntamento al 2021“.

Assoluti – CC Lazio A-Sporting Eur 6-2

La finale più attesa è stata anche quella meno equilibrata: lo Sporting Eur nulla ha potuto contro lo strapotere del CC Lazio. La squadra guidata da Francesco Badaracco si è portata sul 5-0 grazie al gol del figlio d’arte Rocco Giordano e alle doppiette di Francesco Saddemi e Alessandro Bagalà; di Alessio Sinibaldi la sesta rete, dopo il momentaneo 5-1 di Ruzzier e prima del definitivo 6-2 di Coltella. E dopo il fischio finale e la premiazione, il tradizionale tuffo in piscina per festeggiare.

Miglior Allenatore Filippo Ferrazza (Sporting Eur)

Miglior Portiere Alberto Sinibaldi (CC Lazio A)

Capocannoniere Alessio Sinibaldi (CC Lazio A)

Miglior Giocatore Francesco Saddemi (CC Lazio A)

Over 60 – Sporting Eur-Ct Eur 3-5 D.T.R.

La prima finale della serata è stata forse quella più emozionante: lo Sporting Eur, che ci arrivava da campione in carica, si era portato in vantaggio con Cundari, riuscendo poi a rimontare con Bianchi e ancora con Cundari le tre reti del CT Eur segnate da Verzaschi, Troilo e Fanari. Inevitabile l’epilogo ai rigori, dove il CT Eur si è dimostrato infallibile segnando con Fanari e Barba e sfruttando gli errori di Cundari e Colasanti.

Miglior Allenatore Stefano Malfetta (Sporting Eur)

Miglior Portiere Edmondo Forotti (Sporting Eur)

Capocannoniere Massimo Bianchi (Sporting Eur)

Miglior Giocatore Francesco Fanari (CT Eur)

Over 50 – Ct Eur-Sporting Eur 2-1

Tra gli Over 50, altro derby tra Sporting e CT Eur e altra vittoria dei “rossi”. In svantaggio per il gol di Bernardo Pontesilli, il CT Eur ha avuto la forza di rimontare grazie a Gabriele Caleca, leggenda del calcio a 5 italiano, e al gol decisivo di Gianluca Rubeo.

Miglior Allenatore Dino Bottaro (CT Eur)

Miglior Portiere Valerio Bernardi (Sporting Eur)

Capocannoniere Paolo Minicucci (CT Eur)

Miglior Giocatore Gianluca Rubeo (CT Eur)

Over 40 – Ct Eur-Cc Lazio 3-2

A completare il capolavoro del CT Eur ci hanno pensato gli Over 40, che già l’anno scorso si erano laureati campioni in questa categoria. Ma ci è mancato poco che il CC Lazio, sconfitto anche nel 2019, non riuscisse nella clamorosa rimonta: allungo CT Eur con Manzetti, Rossini – votato miglior giocatore – e Marco Angelini (quest’ultimo capocannoniere), prima delle reti di Celletti e di un’altra stella del futsal, Luca Ippoliti, che però non sono servite ai biancocelesti per portare la partita ai supplementari.

Miglior Allenatore Marco Ieradi-Marco Ripesi (CC Lazio)

Miglior Portiere Cristian Seccia (CC Lazio).

Capocannoniere Marco Angelini (CT Eur)

Miglior Giocatore Andrea Rossini (CT Eur)

Padel – Corte Dei Conti-Ct Eur 2-1

Miglior Giocatore Gianluca Castiglione (Corte dei Conti)