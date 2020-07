Edilizia sportiva, la Lega Formia: “Il bando sport e periferie è un’occasione da non perdere”

Formia – È stato pubblicato il bando “Sport e Periferie 2020”, con uno stanziamento di risorse pari a 140 milioni di euro. Per la Lega Formia questa è un’occasione da non perdere e il Municipio di via Vitruvio deve impegnarsi ad ottenere un finanziamento per la costruzione di nuovo Palazzetto dello Sport.

“Il fondo – spiega Antonio Di Rocco – è finalizzato tra l’altro a: la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; completamento ed adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale ed internazionale.

Gli obiettivi finali sono il potenziamento dell’attività sportiva agonistica nazionale e lo sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, mediante la rimozione di squilibri economico sociali e l’incremento della sicurezza urbana.

Praticamente questo bando è scritto per il nostro Comune che – prosegue la nota – con una popolazione di circa 40.000 abitanti è ancora sprovvisto di un palazzetto dello sport e le nostre squadre sono costrette a giocare fuori Formia o peggio ancora a litigare per questo o quell’impianto…

Smettiamola di rincorrere le emergenze e programmiamo il futuro della nostra città, anche quello sportivo. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica raggiungibile all’indirizzo https://bando2020. sporteperiferie.it/, a partire dalle 10.00 del giorno 20 luglio 2020 fino e non oltre alle ore 10.00 del 30 settembre 2020. Inoltre, i soggetti proponenti potranno formulare quesiti in merito alla partecipazione al bando entro e non oltre le ore 12.00 del 4 settembre 2020.

Abbiamo tutto il tempo per lavorare, partecipare e vincere questo bando e – conclude la nota – donare alla nostra città un impianto degno di questo nome”.

