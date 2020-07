Emergenza cinghiali a Roma, Cucunato: “Situazione fuori controllo”

Roma – “Saltato il piano di contenimento, adesso ‘la soluzione’ nel IX Municipio è quella di chiudere i giardini e i parchi perché ritenuti pericolosi, lasciando le nostre aree verdi in preda alle moltitudini di cinghiali che continuano a riprodursi”. Lo afferma in un comunicato Piero Cucunato, capogruppo della Lega Salvini premier ne IX Municipio.

“È il caso di Parco dei Fumetti a Mezzocammino – prosegue il capogruppo – dove la Polizia Municipale in accordo con la Forestale, hanno chiuso il parco ai residenti tra le proteste e i timori per i bimbi che lì andavano a giocare. Al degrado si aggiunge la paura per una convivenza forzata con animali selvatici e invasivi dai comportamenti imprevedibili soprattutto alla vista di persone a passeggio con i bambini o in compagnia del proprio cane.

“Chiudere i parchi in piena estate è una sconfitta per tutti, – conclude Cucunato – avevamo segnalato la presenza di branchi massicci tra Spinaceto, Villaggio Azzurro e il Torrino, ma non sono stati presi gli opportuni provvedimenti. Servono misure chiare, definite ed interventi di coordinamento con la Regione”.

