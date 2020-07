Fase 3 a Pomezia, nuovo vertice per organizzare la riapertura delle scuole in sicurezza

Pomezia – Nuovo incontro tra Amministrazione comunale di Pomezia e Dirigenti delle scuole del territorio sulla riapertura degli istituti a settembre. Obiettivo del confronto, un’analisi condivisa delle necessità di ogni singolo plesso in relazione alle nuove regole anti-Covid previste dal Piano Scuola, per garantire un rientro sui banchi in piena sicurezza.

“Le riunioni si stanno svolgendo in un clima positivo – ha rilevato l’Assessore Miriam Delvecchio – a conferma della fattiva collaborazione che abbiamo costruito in questi anni con i Dirigenti scolastici. Stiamo valutando insieme tutti gli aspetti educativi e gli interventi tecnici necessari per l’avvio delle attività scolastiche. L’obiettivo, condiviso tra le parti, è arrivare pronti a settembre garantendo massima sicurezza nelle scuole e, dove necessario, nuovi spazi per le attività didattiche”.

“Siamo al lavoro per garantire un rientro a scuola a studenti, docenti e personale scolastico in piena sicurezza – ha aggiunto l’Assessore Federica Castagnacci – I nostri uffici, di concerto per il personale scolastico, stanno pianificando gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da avviare per rendere i plessi scolastici adeguati alle nuove norme, in tema di accessi contingentati, distanziamento sociale e divieto di assembramento”.