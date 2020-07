Minturno, Anas: “Terminati i lavori di manutenzione sul ponte Garigliano”

Minturno – “Abbiamo completato i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei tiranti del ponte “Garigliano”, in località Minturno (Latina), sulla statale 7 “Appia”, rimasto fortemente danneggiato a seguito di un incidente stradale“. Lo rende noto in un comunicato Anas, società del Gruppo FS Italiane.

“Nella giornata di ieri, 24 luglio 2020, sono state svolte le prove di carico propedeutiche alla riapertura – prosegue Anas -. La viabilità è stata ripristinata rendendo il ponte transitabile ad eccezione per i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate. I lavori erano stati avviati lo scorso 4 giugno”.

