Positivo al Covid-19 viaggia da Roma a Sabaudia sui mezzi pubblici: denunciato

Sabaudia – Doveva restare in isolamento domiciliare perché era risultato positivo al Covid 19. Un venditore ambulante, 46enne del Bangladesh, residente in zona San Lorenzo a Roma, incurante delle disposizioni sanitarie, ieri mattina è uscito di casa alla volta di Sabaudia per andare a vendere i suoi prodotti sulle spiagge del litorale della cittadina pontina.

Il 46enne già positivo al primo tampone doveva essere sottoposto al secondo, ma noncurante dei rischi, si pensa sia salito dapprima sul treno diretto a Priverno Fossanova e poi in autobus a Sabaudia. Ma qui, alle autolinee ad aspettarlo c’erano i carabinieri, gli uomini della Municipale e anche un’ambulanza che, avvertiti tramite segnalazione, gli hanno impedito di raggiungere la spiaggia, lo hanno prelevato per ulteriori accertamenti sanitari e denunciato per aver violato le disposizioni sanitarie.

Intanto, però, l’Asl sta cercando di rintracciare coloro con i quali il venditore ambulante è entrato in contatto durante il suo viaggio da Roma a Sabaudia, in particolare l’azienda ha chiesto la collaborazione di quanti alle 8.50 di venerdì mattina hanno preso l’autobus Cotral da Priverno diretti a Sabaudia, nel tentativo di limitare il contagio.

“Si stanno in queste ore rintracciando tutti i contatti degli spostamenti del cittadino del Bangladesh positivo. Chiesto ausilio del Cotral per reperire immagini video utili ai fini dell’indagine epidemiologica. Ho contattato la sindaca di Priverno per tranquillizzarla della situazione, che resta costantemente monitorata. La sindaca mi ha informato che tutti i ragazzi che viaggiavano sugli stessi mezzi della persona positiva indossavano la mascherina di protezione”, il commento dell’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

“La Asl di Latina sta eseguendo il contact tracing. La scelta di non rispettare l’isolamento è molto grave. Determinante è stato il senso civico e la responsabilità di un altro connazionale che ha prontamente denunciato l’accaduto. Importante contattare la Asl di Latina o il numero verde 800118800. Si ribadisce l’importanza di indossare correttamente la mascherina e le altre misure di prevenzione al Covid-19″, conclude l’Assessore.