Regione Lazio: locali Ater a canone agevolato per le associazioni, primo bando nel Municipio IV

Regione Lazio – Dopo aver approvato una delibera sulle “Misure straordinarie a sostegno delle attività da realizzare da parte delle Associazioni culturali e di promozione sociale attive in ambito culturale e di animazione territoriale”, i cui termini e modalità di presentazione sono disponibili sul sito istituzionale, la Regione Lazio ha promosso nuove iniziative per incentivare il mondo dell’associazionismo.

In particolare, per contrastare la crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria, l’Amministrazione regionale ha sottoscritto con l’Ater di Roma un regolamento attuativo per la conduzione, in capo alle associazioni, di locali extraresidenziali, prevedendo abbattimenti dal 20% al 60% sul canone di locazione.

Le agevolazioni saranno commisurate alla natura e all’attività svolta da ogni singola associazione sia per i locali già detenuti sia per quelli che saranno aggiudicati attraverso i bandi.

“Con il progetto “Riaccendi il tuo quartiere” vogliamo dare un nuovo impulso al tessuto sociale ed economico delle periferie, dove vive il 60% dei cittadini di Roma. Un progetto che si pone diversi obiettivi: la riqualificazione delle aree verdi, il sostegno all’integrazione funzionale ai vari livelli di spazio pubblico, commercio e piccolo artigianato, la ricerca di nuovi modelli insediativi e il recupero dei quartieri di edilizia pubblica” – lo dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio.

Con la partecipazione dei cittadini verrà favorita la gestione e la valorizzazione di beni comuni, che saranno messi a disposizione, attraverso bandi pubblici con canoni agevolati.

“Il progetto è suddiviso in 4 fasi/quadranti per l’assegnazione in locazione di immobili extraresidenziali di proprietà dell’Ater presenti nei vari quartieri” – aggiunge il Direttore Generale di Ater Andrea Napoletano. “Pubblicheremo nei prossimi giorni il bando riguardante il “Primo Quadrante” (Municipio IV), con locali nei quartieri di Pietralata, Monti del Pecoraro, Tiburtino, Ponte Mammolo, Rebibbia, San Basilio e Casal Monastero”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio