Regione Lazio, Simeone (Fi): “Bene l’accelerazione per la realizzazione del corridoio Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone”

Regione Lazio – “Apprendiamo con soddisfazione che vi sarà un’accelerazione su 9 grandi infrastrutture del Lazio collegato al decreto semplificazioni e che le opere saranno tutte commissariate per farle partire quanto prima. In particolare apprezzo il fatto che il Corridoio intermodale Roma-Latina e la bretella Cisterna-Valmontone rientrano in questo elenco.

Prendiamo atto delle parole della ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, secondo la quale i commissari saranno già in sella entro settembre, dopo la conclusione delle procedure di nomina.

Considero positiva la svolta di queste ultime ore sulle opere pubbliche, con la scelta di dare poteri più ampi ai commissari, ricalcando il ‘modello Genova’, adottato per ricostruire in meno di due anni il ponte Morandi crollato nell’agosto 2018.

L’autostrada Roma Latina e la Bretella Cisterna-Valmontone per fortuna sono tra queste opere che godranno di un iter procedurale più semplice. L’auspicio è che i tempi di realizzazione delle due opere siano in linea con quanto avvenuto nel capoluogo ligure. Parliamo di infrastrutture che sono fondamentali per un’economia locale penalizzata da una statale Pontina inadeguata, con numerose aziende che decidono di delocalizzare e abbandonare per mancanza di collegamenti e infrastrutture adeguate.

Si tratta di un passaggio storico e indispensabile per far ripartire l’economia del Lazio ed in particolare della provincia di Latina. Mi auguro che i cantieri possano aprire il prima possibile, la realizzazione di queste opere è la vera misura di politica economica capace di generare un circolo virtuoso fatto di sviluppo, di competitività e di occupazione” – Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio