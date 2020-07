Acilia, pauroso incendio nel Parco della Madonnetta

Acilia – Un pauroso incendio di vaste dimensioni è divampato nel Parco della Madonnetta. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco stanno lottando per avere ragione delle fiamme.

Il fuoco è divampato a partire dalle ore 21,00 in via Bruno Molajoli all’angolo con via di Macchia Saponara tra cespugli e alberi.

Da subito è scattato il sospetto che si tratti di un atto doloso: i focolai sono almeno due, forse tre.

Il Parco della Madonnetta è uno degli scandali più clamorosi dell’amministrazione Raggi. Con un procedimento iniziato sotto la giunta Marino e perfezionato con il M5S, infatti, è stata revocata la concessione del punto verde qualità con il relativo abbandono del bene da parte dell'”amministrazione. In poco tempo le strutture sportive sono state dapprima occupate da sbandati, poi completamente vandalizzate e incendiate. Recentemente si sono registrate anche tende di senza fissa dimora.