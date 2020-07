Acqua a Pomezia: Acea prende in consegna il serbatoio di Torvaianica Alta – Campo Jemini

Pomezia – Firmata la presa in consegna da parte di Acea del serbatoio di Torvaianica Alta – Campo Jemini. Il serbatoio è a servizio della rete idrica della zona di Torvaianica Alta/Campo Jemini/Castagnetta/Vicerè.

“La presa in consegna del serbatoio da parte di Acea – ha spiegato l’Assessore Castagnacci – rappresenta l’ultimo tassello del percorso di acquisizione dell’impianto idrico. Completati i lavori di adeguamento dell’impianto e concluso con successo il percorso di collaudo del serbatoio, adesso siamo in grado di potenziare e regolare il flusso di acqua potabile nella zona riducendo gli eventi di abbassamento della pressione, soprattutto nelle ore di punta estive. Il serbatoio è già pieno e la sua attivazione è ormai imminente”.

“Finalmente siamo riusciti a portare a termine la consegna del serbatoio – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – rispondendo così in maniera efficiente alle necessità degli utenti di Torvaianica Alta e dintorni, spesso interessata da mancanze di pressione e di acqua nelle abitazioni. In parallelo stanno proseguendo i lavori anche su via dei Castelli Romani, presto potremo avviare la consegna anche di quel serbatoio.

Ricordo che l’acquisizione dei cosiddetti “funghi” è un’azione propedeutica all’estensione totale della rete idrica, che ci permetterà di portare nelle case dei cittadini un bene primario come l’acqua potabile. Voglio ringraziare tutti i tecnici comunali e di Acea per il loro prezioso lavoro che stiamo portando avanti”.