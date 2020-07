Cerveteri, ecco il programma degli interventi sul verde fino al 31 luglio

Cerveteri – La Multiservizi Caerite comunica che è online la programmazione settimanale del servizio di manutenzione del verde pubblico (clicca qui). Gli interventi, programmati dal 27 al 31 luglio, riguarderanno in particolare Campo di Mare, Due Casette, Cerveteri, Valcanneto, Cerenova e Sasso.

Gli interventi programmati riguarderanno la manutenzione ordinaria come il taglio erba su banchine e cigli stradali e marciapiedi, la raccolta carta in aree verdi e parchi pubblici e interventi di potatura di arbusti che invadono le aree pedonali. Programmati alcuni abbattimenti in via Fregene a Cerenova. A Campo di Mare ogni mattina gli addetti della Multiservizi si attiveranno per la consueta pulizia delle spiagge libere.

