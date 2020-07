Covid-19, due nuovi casi positivi a Terracina

Terracina – “Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 2 nuovi casi positivi. I casi sono distribuiti nel Comune di Terracina” – lo comunica in una nota la direzione generale dell’Asl di Latina.

“Non si registrano nuovi decessi – prosegue il bollettino – Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

Si comunica che i passeggeri del bus Cotral, su cui ha viaggiato in data 24 luglio scorso nella tratta Priverno-Fossanova -Sabaudia il cittadino del Bangladesh risultato positivo al Covid-19, sono stati tutti individuati dalle Forze dell’Ordine, anche grazie all’utilizzo delle videocamere installate sul citato mezzo, e successivamente rintracciati per essere sottoposti, su indicazione del Servizio Igiene Pubblica dell’Asl di Latina, in contumacia (leggi qui).

A tal proposito, si precisa che sul menzionato pullman fortunatamente erano presenti complessivamente 8 persone (compreso l’autista) e non l’elevato numero che inizialmente si era ipotizzato: l’occasione appare tuttavia propizia per rimarcare ulteriormente l’importanza del rispetto delle regole in materia di prevenzione da parte di tutti i cittadini, affinché – dopo mesi di sacrifici da parte di tutta la collettività – non siano resi vani gli enormi sforzi sinora posti in essere per contrastare il diffondersi dell’epidemia

Si raccomanda, pertanto, ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare (e chiedere, ove necessario, di far rispettare) rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento.

Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.

Al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede di far esclusivamente riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e la Direzione Generaledell’Azienda Asl”.