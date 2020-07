Falò e feste in spiaggia nonostante i divieti: raffica di multe a Santa Severa

Santa Marinella – Multe e controlli sul lungomare di Sanata Severa. Ieri, 25 luglio, l’Ufficio Locale Marittimo di Santa Marinella ha condotto un’operazione, dalle ore 22.00 alle 02.00 di notte, con l’aiuto del personale e dei mezzi del Nucleo sommozzatori della Protezione civile di Santa Marinella, per accertarsi che non venisse violata l’ordinanza balneare del comune.

La Guardia Costiera ha sanzionato 4 persone per campeggi, falò e feste non autorizzate, imponendo loro di ripulire i luoghi illecitamente occupati.Gli accertamenti e gli interventi seguono quelli della scorsa settimana, nel corso dei quali i militari di Santa Marinella hanno provveduto a multare altrettanti campeggiatori.

Durante il controllo sulle spiagge ‘’Sabbie nere’’, ‘’ex colonia’’ ed in prossimità del Castello, le forze dell’ordine hanno identificato più di 30 persone e disperso vari assembramenti lungo il litorale, tra cui anche diversi gruppi di minori nelle ore più tarde.

La Guardia Costiera di Civitavecchia proseguirà, nel corso dell’intera estate e nell’ambito dell’Operazione “Mare Sicuro 2020”, l’attività di pattugliamento e controllo, per garantire la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione ed il rispetto delle norme in materia di pubblico demanio marittimo, tra cui quelle relative ai divieti di “bivacco” e assembramento sui litorali.

