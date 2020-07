Incendio a via Costalunga, nube tossica su Fiumicino

Fiumicino – Un vasto incendio è divampato in via Costalunga, a Fiumicino. A bruciare, materiale tossico e pericoloso: Eternit, plastica, vernici. Sul posto è intervenuta la Protezione Civile Nuovo Domani di Fiumicino. Secondo le prime ricostruzioni, due persone a bordo di un furgoncino avrebbero scaricato il materiale per poi dargli fuoco.

Già lo scorso 16 luglio i volontari della Protezione Civile Nuovo Domani erano intervenuti per domare un incendio nella discarica abusiva di via Costalunga (leggi qui), in cui erano bruciati Eternit e altri materiali tossici. “Un fatto gravissimo, con ogni probabilità doloso”, aveva commentato il sindaco Esterino Montino. “L’opera di bonifica in corso – aveva spiegato – comporta anche l’identificazione, tramite l’esame dei rifiuti, dei responsabili dell’abbandono dei rifiuti stessi. Non è difficile dedurre che qualcuno abbia tentato con l’incendio di nascondere delle tracce”.

