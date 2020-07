“Iolido”, a Sperlonga arriva l’app per prenotare il posto sulle spiagge libere

Sperlonga – Tecnologia, comunicazione, organizzazione e sicurezza: tutto ciò si traduce nella nuova app messa “Iolido” a punto dall’azienda “Lucky Point” per conto del Comune di Sperlonga per la gestione delle spiagge libere nel rispetto delle normative anti-contagio Covid-19.

Da lunedì 27 luglio infatti, parte la prenotazione via app dei posti nelle spiagge libere del Borgo. La prenotazione, seppur non ancora obbligatoria, è comunque vivamente consigliata da parte dell’Amministrazione che, nei tratti di spiagge libere dove non viene rispettato il distanziamento tramite il gruppo di controllo potrà chiedere di rispettare le distanze e contingentare la capienza del tratto di arenile proprio attraverso l’app.

IOLIDO.IT è una app e anche una piattaforma web da utilizzare per prenotare il posto spiaggia ed essere sicuri di avere uno spazio riservato al momento dell’arrivo nell’arenile libero. Le nuove norme per contenere il contagio da Covid-19 evitando assembramenti nelle spiagge impongono una organizzazione che agevoli il lavoro

degli amministratori nella gestione programmata dei flussi e degli accessi agli arenili,e che dia la possibilità agli utenti di interagire e collaborare attraverso lo strumento forse più diffuso oggi per comunicare, ovvero il telefono cellulare. Per questo, l’app “Iolido” è stata studiata in modo funzionale e semplice.

Come funziona

Tramite portale e applicazione per smartphone e tablet, gli ospiti potranno prenotare giorno per giorno il proprio posto spiaggia. L’utente potrà selezionare la spiaggia libera desiderata controllando la disponibilità degli slot liberi. Non appena effettuata la prenotazione, l’app assegnerà uno slot ( di 15 0 20 metri quadri) che potrà essere occupato da massimo 4 persone + 3 bambini. Il sistema di identificazione dello slot verrà delimitato e disposto dall’amministrazione.

Una volta conclusa l’operazione di prenotazione dal portale o dall’app, l’utente riceverà via mail la conferma con il riepilogo delle informazioni del posto assegnato nella spiaggia libera selezionata, generando nel contempo un “QR code” da poter stampare o da mostrare agli addetti del gruppo di controllo direttamente dal telefono o dal tablet.

La prenotazione può essere effettuata 1 sola volta al giorno, a partire dalle ore 07:00. L’utente dovrà specificare un orario d’ arrivo, e se entro quell’orario non sarà presente sulla spiaggia, l’app invierà un avviso. Al 4° avviso senza risposta, (dopo circa 2 ore dall’orario indicato dall’utente), la prenotazione verrà disdetta, liberando il posto. Il ticket d’ accesso è valido solo per la spiaggia dove si è prenotato, il titolo che verrà rilasciato è univoco, e dovrà essere esibito dal personale di controllo nel momento in cui verrà richiesto.

“IOLIDO” si può utilizzare dal pc, accedendo al sito www.iolido.it oppure scaricando la app “IOLIDO” da Google Store o da Apple Store. Chi non avesse a disposizione un pc o uno smartphone, può comunque prenotare il suo posto riservato, recandosi presso gli uffici del Consorzio Sperlonga Turismo in piazza Municipio, 9, oppure via telefono o via email ai seguenti contatti: 0771 557000, info@sperlongaturismo.it.

In alternativa infine, ci si può rivolgere al personale addetto al controllo delle spiagge libere, che provvederà a rilasciare il ticket, nella spiaggia libera più vicina con disponibilità.

Come ci si posiziona

Per garantire la distanza di 15 0 20 metri quadri, (a seconda della dimensione dell’arenile), il Comune di Sperlonga ha ideato un sistema di “griglie” predisponendo dei pali per determinare l’esatta fila e riga, dove posizionare l’ombrellone o il telo da spiaggia.

