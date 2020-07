Latina – Nella mattinata del 24 luglio S.E il Prefetto Dott.ssa Maria Rosa Trio, ha salutato i Vigili del Fuoco del Comando di Latina ed il personale amministrativo, prima di assumere il suo nuovo incarico a Lecce (leggi qui).

Ad accoglierla il Comandante, Dott. Ing. Stefano Smaniotto e il Vice Comandante Ing. Piero Simonetti. Il saluto è avvenuto alla presenza del personale, nel piazzale della caserma ed è stato un piacevole momento, in cui il Prefetto

ricevuto un omaggio floreale da parte di un Vigile del Fuoco donna transitata dai ruoli del Corpo Forestale

dello Stato, parafrasando le parole utilizzate dal Comandante “dell’inclusione” , ha ricordato un suo particolare episodio di vita, legato alle difficoltà di giovane studente meridionale in una città del nord ed il brillante superamento delle barriere iniziali e delle successive durature amicizie instaurate in quel frangente. Al termine è stata calorosamente salutata da tutto il personale del Comando.

