Montalto, stop alla vendita di alcolici da asporto dopo le 22: firmata la nuova ordinanza

Montalto – Il vicesindaco di Montalto Luca Benni ha firmato una nuova ordinanza per regolamentare la compravendita di alcolici sul territorio comunale. Il provvedimento vuole assicurare a tutti i cittadini e turisti una serena e civile convivenza e garantire la sicurezza e il decoro urbano.

A tale scopo l’ordinanza impone il divieto assoluto ai titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi, in sede fissa e ambulante, di vendere e somministrare bevande sia alcoliche che analcoliche in contenitori in plastica, vetro o metallo dalle 22.00.

Non vige alcun divieto se la consumazione avviene nei locali e nelle aree di pubblico esercizio, dove sia reso possibile il controllo. Inoltre, l’ordinanza proibisce, dalle ore 22:00, il consumo di alcolici in aree pubbliche: strade, piazze, giardini, parchi e arenili.

Il provvedimento ricorda anche a tutti gli esercizi commerciali su area privata e pubblica, che non è possibile vendere ai minorenni o comprare per conto loro alcol di qualunque gradazione sia ai fini della consumazione che della sola detenzione. La violazione dell’ordinanza è punita con l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative dalle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

«Abbiamo intrapreso provvedimenti a seguito delle numerose segnalazioni di spiacevoli episodi avvenuti in particolare durante il weekend – dichiara Luca Benni -. L’ordinanza è stata trasmessa a tutte le forze dell’ordine”.

“Tolleranza zero – conclude il Vicesindaco – verso chi trasgredisce le regole e non rispetta il senso civico e il prossimo. Ringrazio il prefetto e tutte le forze dell’ordine per l’impegno a garantire la sicurezza pubblica sul nostro litorale».

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Montalto