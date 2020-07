Sabaudia, da agosto a settembre musica, film e spettacoli: tutti gli eventi in programma

Sabaudia – “Estate 2020… non fartela raccontare!”. È uno slogan semplice e immediato a presentare il cartellone delle manifestazioni estive a Sabaudia. Il Covid-19, che ancora fa sentire la sua presenza e invita a non abbassare la guardia, non ha del tutto invalidato la programmazione degli eventi nella città delle dune: ecco quindi un calendario variegato che come sempre offrirà a cittadini e turisti momenti di intrattenimento dedicati al cinema, alla cultura, alla musica e alla danza, per un’estate all’insegna del divertimento.

“È stato difficile ma ce l’abbiamo fatta. Nonostante il Covid abbia imposto ritardi nelle decisioni, cambi di location, tagli nella spesa e annullamento di alcuni eventi non rispondenti alle necessarie misure di contenimento e contrasto del virus, Sabaudia ha il suo calendario di eventi estivi, realizzato dall’Amministrazione comunale con il supporto di associazioni e operatori culturali del territorio e non solo, uniti nel comune desiderio di garantire opportunità di intrattenimento alla cittadinanza e ai tanti turisti che anche in questo 2020 hanno scelto Sabaudia quale meta delle loro vacanze. Tra grandi ritorni e nuove iniziative, quindi, ce ne sarà un po’ per tutti i gusti! L’invito è a partecipare e a godersi l’estate, pur rispettando le prescrizioni consuete come il distanziamento sociale e l’uso della mascherina”, il commento di Gianluca Bonetti, presidente del consiglio comunale nonché delegato agli eventi.

Estate 2020 a Sabaudia: il cartellone degli eventi

Dopo le presentazioni di libri a cura dell’Associazione Sabaudia Culturando e di alcuni operatori culturali della provincia, il cartellone entra nel vivo a partire dal fine settimana prossima con la seconda edizione del “TPI Festival – L’informazione senza giri di parola”: un talk condotto dal giornalista Giulio Gambino con intervisti a personaggi del panorama nazionale della società, della politica e della cultura, in programma dal 31 luglio al 2 agosto.

Mercoledì 5, in occasione dell’87° anno dalla fondazione di Sabaudia, piazza del Comune ospiterà il Consiglio comunale straordinario con la presa d’atto del “Titolo di Città”, conferito dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. In serata il Sabaudia Music Festival con il concerto per la posa della prima pietra promosso dall’associazione Convivium Pro Musica.

Dal 6 al 13 agosto, invece, torna la commedia italiana con il Sabaudia Studios, oramai appuntamento immancabile per tutti gli appassionati del cinema made in Italy e dei grandi volti che hanno fatto o che stanno facendo la storia della Settima Arte: proiezioni, ospiti e tante sorprese per una settimana che farà della piazza centrale una vera ed immensa sala cinematografica a cielo aperto.

Il 7 e l’8 agosto, ancora un appuntamento della tradizione: torna il maestro Cardarelli e tornano “I suoni del lago… oltre il giardino” con due serate omaggio a Federico Fellini ed Ennio Morricone. Il 14, 15 e 16 agosto, invece, è la volta del Sabaudia Music Village con le tribute band di U2 e Aerosmith.

La musica sarà protagonista anche con la seconda edizione del Festival dei Cantautori italiani, che l’anno scorso tanto è piaciuto al pubblico di cittadini e visitatori, ma non prima di aver lasciato spazio, in corte comunale, a Federico Moccia e alla presentazione di “Semplicemente amami”, nell’ambito della rassegna “Libri nel Parco”.

Il 27 agosto “La corte di Baraonda” approda con il suo talk sui temi d’attualità e legati alla città di Sabaudia mentre il 28 sarà la volta del Festival della Danza, con la direzione artistica dei maestri Andre de La Roche e Ilir Shaqiri e una presentatrice d’eccezione, Rossella Brescia. Immancabile poi la Festa di fine estate, in programma il 29 agosto, con tanta musica e il consueto spettacolo pirotecnico.

Il giorno successivo (domenica 30) la città abbraccia lo sport e la nuova edizione del Circeo National Park Trail, a cura dell’Asd Atletica Sabaudia.

Settembre non sarà da meno e conserva anch’esso eventi degni di nota, a partire dallo Swamp Festival, programmato per il 12 e 13 all’interno del Parco Nazionale del Circeo. Arriviamo al 19 settembre e un altro appuntamento della tradizione giunge a far visita alla città delle dune: si tratta del Premio Pavoncella alla creatività femminile.

Il 26 settembre protagonista sarà il III Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle, con l’intitolazione di un’area verde della città, in occasione del sessantesimo della venuta delle Fiamme Gialle a Sabaudia.

Nella stessa giornata, il Comando Artiglieria Controaerei partecipa all’evento “Una squadra per la ricerca”, staffetta di beneficenza in collaborazione con la Fondazione Città della Speranza Onlus. Il mese si chiude il 27 settembre con la Mostra mercato dell’artigianato, antiquariato, collezionismo ed usato a cura dell’Associazione Fiere & Eventi.

E a proposito di esposizioni, anche per tutti i fine settimana (dalle ore 17) fino al 6 settembre, e tutti i giorni dal 7 al 16 agosto, prosegue “Mercatino al Brigan… tino”, promosso in piazza Santa Barbara dalle associazioni Art Maison, RicordArt, Sabaudia d’Amare e Minerva in Piazza.

Gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si precisa che per alcune iniziative sarà obbligatoria la prenotazione attraverso i canali di volta in volta comunicati dal Comune o dall’organizzatore della manifestazione.

Gli ingressi saranno consentiti nel pieno rispetto delle misure di contrasto e contenimento dei contagi da Covid-19. Il calendario potrebbe subire variazioni.