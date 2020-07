A12: chiusa per una notte la stazione di Maccarese-Fregene

Fiumicino – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per l’ispezione del sottovia di svincolo di F.S. “RM/PI”, dalle 22 di giovedì 30 alle 6 di venerdì 31 luglio, sarà chiusa la stazione di Maccarese Fregene, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Roma e da Civitavecchia. Rimarrà invece aperta la stazione di Torrimpietra.

Fonte: AdnKronos