Ardea – Al via i lavori di rimozione della sabbia sul lungomare degli Ardeatini, a comunicarlo in un post di Facebook è il Movimento 5 Stelle di Ardea.

“Al fine di agevolare al massimo i lavori di rimozione della sabbia – scrive il M5S – dal manto stradale e favorire la massima diffusione e conoscenza tra i cittadini dell’ordinanza relativa emessa dalla Polizia Locale, si comunica l’istituzione del divieto di sosta e fermata in Ardea e precisamente in Lungomare degli Ardeatini (ambo i lati) e più precisamente nei tratti da Via Campobasso a Via Caltanissetta, da Via Caltanissetta a Via Cagliari, da Via Cagliari a Via Brindisi e Via Brindisi ambo i lati, esclusivamente nei tratti di strada materialmente interessati dai lavori”.

“Inoltre – conclude il M5S -, i lavori dovranno essere svolti dal 28 Luglio 2020 al 04 Agosto 2020, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 7:00 fino a fine lavori, salvo imprevisti”.

