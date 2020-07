Ardea – Spiacevole sorpresa questa mattina per gli automobilisti di Ardea, quando hanno trovato via Bolzano completamente bloccata dai rifiuti. I sacchi, posizionati proprio al centro della strada dagli abitanti, hanno reso impossibile il passaggio delle auto.

La protesta messa in atto da ignoti è scaturita in seguito al mancato ritiro della spazzatura in questione, classificata dal personale de l’Igiene Urbana come “non conforme”. Agli adesivi dovrebbe seguire la verifica da parte della Polizia Locale, la quale provvede poi a elevare le sanzioni per i trasgressori, ma i rifiuti in via Bolzano sono fermi da giorni e la situazione non ha ancora raggiunto una svolta. Sul posto hanno effettuato un sopralluogo anche i Carabinieri di Ardea, coordinati dal Comandante Ten. Antonio Calabresi, per verificare di persona lo stato della via.

Foto 3 di 3





Questa però non è la prima volta che a Marina di Ardea i sacchi restano accumulati per lunghi periodi in strada: da anni i cittadini lamentano l’eccessiva presenza di rifiuti nella zona. Lo stesso Savarese prima di diventare sindaco di Ardea si unì nel 2016 alla protesta dei cittadini in via Bologna a causa dei disservizi sui rifiuti.

“Nulla è cambiato da allora, purtroppo le cose sono peggiorate” commenta esasperato un abitante del quartiere. “La mancanza di controlli sui rifiuti ad Ardea è costante, malgrado l’impegno profuso dalla concessionaria” conclude il signore.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea