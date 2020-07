Da Barcellona a Civitavecchia con 23 chili di marijuana nel camion: arrestato narcotrafficante

Civitavecchia – Un carico da 23 chili di marijuana è stato intercettato e sequestrato dalla Guardia di Finanza in collaborazione con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli nel porto di Civitavecchia: il valore della droga è di oltre 250mila euro. Il narcotrafficante italiano che la trasportava è stato arrestato.

In base alla ricostruzione delle autorità, la marijuana era nascosta in un camion proveniente da Barcellona, che è stato fermato dai funzionari doganali di Civitavecchia, insieme con le Fiamme gialle del comando provinciale di Roma. Ciò che ha insospettito gli agenti era il fatto che nel retro del mezzo il carico di merci fosse gettato alla rinfusa e accompagnato da documenti con indicazioni sommarie.

Sono quindi partite le verifiche con lo scanner, che ha rilevato alcune anomalie; è stato poi richiesto l’intervento dell’unità cinofila antidroga. Non ci hanno messo molto i cani della Gdf a scovare la droga suddivisa in 33 buste di cellophane stoccate all’interno di alcuni cassoni in legno.

Come copertura, sopra i bancali, erano stati messi scatoloni contenenti giocattoli di poco valore e parti di ricambio per moto. Dopo il ritrovamento, l’autista dell’autoarticolato, un quarantenne italiano, è stato arrestato e portato nel carcere “Borgata Aurelia”, a disposizione della procura di Civitavecchia. (fonte Agi)