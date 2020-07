Dal Vaticano una “roadmap” per coinvolgere i giovani nella vita della Chiesa

Roma – Dal Vaticano arriva una sorta di “roadmap” per le nuove generazioni: “Spirito rinnova ogni cosa”. Il nuovo volume è una pastorale giovane per i giovani, edito dalla Libreria Editrice Vaticana, firmato da suor Nathalie Becquart e curato nella prefazione da fratel Alois, Priore di Taizé.

La scrittrice è una religiosa francese, con ampia esperienza nella pastorale giovanile, che ha partecipato in modo particolarmente attivo nella preparazione e nell’evento del Sinodo dei giovani dell’ottobre 2018.

Questo libro è un vademecum ad hoc per coinvolgere i giovani nella vita della Chiesa e per rinnovare la pastorale per le generazioni attuali. Attraverso 5 capitoli, che delineano gli atteggiamenti fondamentali per vivere la missione con i giovani nella nostra società secolarizzata, suor Nathalie Becquart fornisce esempi concreti e tracce pratiche, ispirati dagli orientamenti della “Christus vivit” di papa Francesco.

Oggi, spesso si dice che i giovani sono cambiati e che non sono più reattivi alle iniziative pastorali. In realtà, in queste pagine la religiosa mostra che una pastorale, che tenga conto della cultura e delle sensibilità dei giovani di oggi, ha ancora molto appeal su di loro.

Le indicazioni, che la suora fornisce, partono dalle esigenze dei giovani e indicano gli aspetti utili al loro supporto a alla loro cresciuta interiore nella fede: l’importanza dell’ascolto; una Chiesa relazionale e non istituzionale;l’attuazione di una pastorale audace e creativa; il bisogno di riferimenti e di guide per imparare a discernere e a maturare delle decisioni positive; l’importanza di trattare temi a loro cari.

Insomma, vere e proprie linee guida per aiutare tutti coloro che nella Chiesa sono desiderosi di unirsi e accompagnare le nuove generazione nella crescita, in sinergia con la loro cultura e il loro nuovo linguaggio, secondo uno stile di corresponsabilità con i giovani stessi.

