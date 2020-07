Fiumicino, Calcaterra è il nuovo capogruppo del PD in Consiglio comunale

Fiumicino – È Stefano Calcaterra il nuovo capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale. “Sono molto orgoglioso – dichiara – di essere stato scelto all’unanimità come capogruppo del Pd in Consiglio e di questo ringrazio tutti i miei colleghi di partito. Prendo il posto di Paola Magionesi, a cui desidero esprimere la mia riconoscenza per l’ottimo lavoro svolto fin qui. Sono convinto che il lavoro del Partito democratico proseguirà compatto e risoluto, seguendo la linea tracciata dal sindaco Montino e dal suo programma di governo in via di attuazione, sempre al fianco dei cittadini e delle cittadine del nostro Comune“.

(Il Faro online)