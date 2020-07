Formia, sorpreso a vendere illegalmente cibo in stazione: sanzionato

Formia – Sorpreso a vendere illegalmente cibo in stazione. Il fatto è accaduto nella giornata di ieri 26 luglio a Formia, dove un cittadino italiano di 47 anni è stato beccato dalla Polizia Ferroviaria ad effettuare attività illegale di vendita di generi alimentari nello scalo ferroviario.

L’uomo è stato sanzionato e allontanato in osservanza alle disposizioni in materia di sicurezza nelle città; la merce è stata sottoposta a sequestro.

