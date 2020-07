Gattino resta incastrato in una grondaia, salvato dai Vigili del Fuoco di Civitavecchia

Civitavecchia – Attimi di paura per un gattino che, questa mattina, in via Nuova di S.Liborio, a Civitavecchia, era rimasto incastrato in un tratto del tubo di scarico delle acque meteoriche, presso il locale seminterrato di una villetta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili della caserma Bonifazi che, dopo aver intercettato il piccolo animale, hanno praticato un attento taglio del tubo e liberato il gattino, che è stato subito adottato dalla proprietaria dell’abitazione.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia