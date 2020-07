L’estate 2020 con la Summer Escape Collection by Pupa Milano

La Summer Escape Collection (leggi qui) di Pupa Milano (leggi qui) per l’estate 2020 (leggi qui), ha come protagonisti i colori dei tramonti estivi, come il rosso, l’arancio ed il corallo (leggi qui). Scopriamola insieme (leggi qui).

Gli ombretti

Il Summer Escape Intense Eyeshadow (17,50 euro) è un ombretto compatto dal finish opaco, disponibile nell’ unica tonalità n.001 Terracotta Lover che è un color taupe dalla texture cremosa, che si può utilizzare sia asciutto che bagnato grazie alla presenza di oli, cere e resine che gli conferiscono una proprietà Water Resistant.

Il Summer Escape Metal Eyeshadow (18,50 euro) è disponibile nell’ unica tonalità n.001 Metallic Dream, ed è un color bronzo metallico facile da sfumare e dalla texture leggera (leggi qui).

I kajal

Le Summer Escape Extreme Kajal (16,50 euro) sono dei kajal cremosi ed iper-pigmentati, dal colore omogeneo e a lunga durata, grazie alla presenza di oli e cere che consentono una grande sfumabilità e scorrevolezza. Sono presenti i colori n.007 Ultramarine che è un azzurro intenso, ed il n.008 Midnight Blue che è un blu vibrante (leggi qui).

La terracotta

La Summer Escape Marbled Bronzer (21,50 euro) è una terracotta illuminante presente nell’ unica tonalità n.001 Hello Sunshine e dalla texture setosa e leggera che aderisce perfettamente alla pelle, illuminando l’incarnato con un effetto bronzant istantaneo (leggi qui).

I rossetti liquidi

I Summer Escape Lip Dream (17,50 euro) sono dei rossetti liquidi cremosi e brillanti che combinano la brillantezza di un gloss alla scrivenza di un rossetto. La loro formula, ricca di pigmenti, garantisce un’alta coprenza già dalla prima applicazione, e grazie ad uno speciale polimero, si conferisce al prodotto una texture glossata ed un’applicazione perfetta priva di sbavature. Sono disponibili le colorazioni n.001 Orange Passion che è un arancio intenso, la n.002 Red Desire che è un rosso fuoco e la n.003 Cherry Juice che è un color ciliegia (leggi qui).

Gli smalti

I Lasting Color Gel (7,70 euro) sono degli smalti effetto vetro, i cui colori e nomi riprendono quelli dei rossetti liquidi, pertanto abbiamo il n.192 Orange Passion che è un arancio intenso, il n.193 Red Desire che è un rosso fuoco ed il n.193 Cherry Juice che è un color ciliegia. Questi smalti conferiscono un effetto plumping ultra lucido, il colore è ultra pigmentato sin dalla prima applicazione, si applica il prodotto in modo omogeneo e si asciuga molto rapidamente (leggi qui).

(Il Faro Online)