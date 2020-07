Ostia, si fa male con la finestra di casa: bimbo trasportato in eliambulanza

Ostia – Stava giocando spensieratamente in casa quando una finestra di casa ha ceduto e l’ha travolto. Un bambino di 8 anni è in nprognosi riservata dopo essere stato trasferito in eliambulanza in un ospedale di Roma.

È successo nel pomeriggio in via delle Aleutine. La dinamica è poco chiara e resta da definire in tutti i particolari. Un bambino di 8 anni stava giocando nella sua abitazione quando una finestra gli è crollata addosso.

Immediati i soccorsi del personale Ares 118 che giunto sul posto ha accertato una grave condizione di salute del piccolo.

I medici hanno stabilizzato il bambino e chiesto l’ausilio dell’eliambulanza che è stata fatta atterrare nel campo di calcio dello stadio Stella Polare.

Il bambino è stato trasportato al San Camillo di Roma.