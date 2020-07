Roma – Paura a Roma cade un altro pino. Oggi, 27 luglio, la sala operativa del Comando Provinciale ha inviato presso piazza San Marco (Rm), alcuni mezzi dei Vigili del Fuoco (Vf) a causa della caduta di un grosso albero nei pressi del capolinea dei bus Atac.

Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto con il carro sollevamenti e l’autoscala. Oltre i Vf si sono recati nella piazza anche una squadra dela Polizia Locale di Roma Capitale e il 118.

Foto 2 di 2



La pianta si è abbattutta su un’autovettura, che in quel momento stava transitando, il conducente fortunatamente è riuscito ad uscire illeso dall’abitacolo. Nonostante ciò, a seguito di un controllo dei sanitari del 118, il proprietario dell’auto è stato trasportato all’ospedale San Giovanni, in codice giallo.

