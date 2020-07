Preoccupa la terza ondata di Covid-19 in Asia: 50mila nuovi casi in India in 24 ore

Un bilancio internazionale delle curve dei contagi e dei decessi, migliorano Cina e Usa ma preoccupa il vertiginoso aumento in India e Giappone. Ad oggi, i morti per covid-19 nel mondo sono 650 mila.

CINA

In Cina sono stati riportati 61 nuovi casi di coronavirus, 57 dei quali trasmessi localmente. Lo riferisce la Commissione sanitaria nazionale spiegando che la provincia occidentale di Xinjiang, dove all’inizio di luglio era stato segnalato un focolaio, ha confermato 41 positivi nel capoluogo Urumqi. Nel nordest della Cina, nelle province di Liaoning e Jilin, sono stati segnalati rispettivamente 14 e due casi. Nessun nuovo caso, invece, a Hubei, da dove è partita la pandemia.

USA

Cala la curva dei contagi negli Stati Uniti dove, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, si sono registrati 55.187 casi nelle ultime 24 ore, rispetto agli oltre 60mila degli ultimi giorni. Il contagio cala leggermente ma il numero dei morti resta alto, sono 518 le persone che, nell’ultima giornata, hanno perso la vita negli Usa a causa di complicazioni legate al Covid-19. Gli Usa sono il paese più colpito del mondo dalla pandemia, conta al momento 4.229.624 contagi e 146.909 decessi.

AUSTRALIA

Nello stato australiano è record di contagi, nonostante le molte misure restrittive applicate, oggi sono sono stati registrati 532 nuovi casi e sei decessi. Melbourne è a metà delle sei settimane di lockdown imposte dalle autorità, ma si teme che le misure contenitive possano essere prorogate, a causa della propagazione della malattia. Secondo gli esperti, l’ondata di contagi è dovuta dai comportamenti irresponsabili di tutti coloro che sono andati a lavoro, nonostante riscontrassero sintomi, non seguendo le regole dell’autoisolamento.

HONG KONG

Nuove misure restrittive a Hong Kong, per fronteggiare la terza ondata del coronavirus , che ha registrato centinaia di nuovi casi. Le nuove misure, approvate dal Consiglio esecutivo nel corso di una riunione straordinaria, impongono uno nuovo stop ai ristoranti e l’obbligo di indossare la mascherina in tutti gli spazi pubblici, sia al chiuso che all’aperto. Le nuove misure entreranno in vigore mercoledì. Le autorità sanitarie hanno contato oggi quasi 140 nuovi casi, che gli esperti hanno attribuito ad alcune falle nelle regole per gli ingressi, che consentono ad alcune categorie di viaggiatori provenienti dalla Cina di evitare i test e la quarantena.

GERMANIA

In Germania sono stati confermati altri 340 nuovi malati nelle ultime 24 ore. Viene così aggiornato a 205.609 il totale delle persone infettate, mentre si confermano 9.118 coloro che non sono sopravvissute alle complicazioni legate all’infezione, nessuna nell’ultima giornata.

INDIA

Sono quasi 50mila i nuovi casi di Covid-19 riscontrati in India nelle ultime 24 ore, il numero più alto registrato in un giorno nel Paese dallo scoppio della pandemia. Il ministero della Sanità di Nuova Delhi ha segnalato 49.931 nuovi casi, aggiornando a 1.435.453 il totale dei contagiati, mentre è salito a 32.771 il numero dei morti, 708 in più rispetto a ieri.

COREA DEL SUD

Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno segnalato 25 nuovi malati in un giorno, aggiornando a 14.175 il totale delle persone contagiate. Il primo caso ufficiale di Pyongyang è un uomo positivo al Covid-19 che avrebbe varcato illegalmente il confine, le autorità sanitarie di Seul non hanno però trovato alcuna conferma del collegamento.

