Ripascimento a Fregene, Zorzi replica al consigliere Pietrosanti

Fiumicino – Il consigliere comunale del Partito democratico Fabio Zorzi commenta l’operato del ripascimento di Fregene e risponde al consigliere pentastellato Ezio Pietrosanti.

“È sotto gli occhi di tutti che il lavoro di ripascimento, in corso a Fregene sud, sta cambiando il volto di questo tratto di litorale, martoriato dall’erosione costiera. A dirlo non siamo solo noi ma gli stessi operatori balneari, che ci ringraziano perché questi lavori, che stanno durando davvero molto poco, consentono loro di affrontare la stagione estiva con la dovuta tranquillità”.

“E ci ringraziano gli stessi cittadini, frequentatori delle spiagge di Fregene, che finalmente ritrovano un bel litorale dove trascorrere ore liete in riva al mare – continua il Consigliere – È curioso che il consigliere pentastellato Pietrosanti, lo stesso che a novembre scorso, nel periodo delle terribili mareggiate, che fecero molti danni agli stabilimenti di Fregene sud, accusava l’Amministrazione di immobilismo e scelte errate, oggi, di fronte all’evidenza di lavori ben fatti e soprattutto in tempi rapidi, insista a dire che si tratti di interventi inutili e, anzi, dannosi per la comunità”.

“La coerenza è una virtù. Noi siamo molto soddisfatti – conclude Fabio Zorzi -, era la soluzione che in tanti ci chiedevano e che finalmente è arrivata. Ovviamente siamo consapevoli che si tratti di lavori straordinari, in attesa della soffolta che l’anno prossimo risolverà il problema definitivamente“.

