Roma – I Vigili del fuoco (Vf) salvano un giovane toro. Oggi, 27 luglio, nel comune di Castelnuovo di Porto, in via Montefiore n°109, i Vf sono intervenuti per recuperare l’animale caduto all’interno di una buca profonda due metri.

Sul posto al fianco delle forze dell’ordine di Montelibretti era presente anche un medico veterinario, necessario per sedere l’animale, al fine di permettere ai soccorritori di lavorare in sicurezza.

(Il Faro online)