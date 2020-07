Al via l’iter per intitolare il piazzale ad Almirante e a Berlinguer, ma a Terracina esplode la polemica

Terracina – Molti, tra i terracinesi, avevano sperato che la proposta di intitolare il centralissimo piazzale (nei pressi di villa Tomassini) sia ad Almirante che a Berlinguer venisse bocciata nel Consiglio comunale tenutosi oggi. E invece no. La proposta è passata. E il Comune di Terracina avvierà presto l’iter necessario.

Intanto, sul caso è già esplosa la polemica. Dopo il durissimo commento dell’Anpi Terracina (leggi qui), stavolta, a intervenire è la consigliera regionale del M5s, Gaia Pernarella, che ha sottolineato: “Oggi i veri terracinesi si vergognano”.

E ancora: “Perché allora non Piazza Aldo Moro – Benito Mussolini?” La classe politica che amministra la mia città, espressione di partiti con cui fa a gara in idiozie, ama distinguersi in peggio, un laboratorio di insensatezze storiche a cui purtroppo vanno dietro, per i più svariati motivi personali, ancora molti che pensano “Storia magister vitae” sia un motto d’Avanguardia quando invece è un monito a non abusare della pazienza dei cittadini.

Accostare le figure di Berlinguer e Almirante, come è successo oggi a Terracina, equivale al tentativo di mischiare l’acqua e l’olio, con l’unico obiettivo di screditare chi ha combattuto in difesa della Costituzione Repubblicana e riabilitare chi invece è stato dalla parte sbagliata della Storia, orgoglioso del peggiore regime che l’Italia ricordi dal 1861 a oggi: quello fascista che alla nostra nazione ha arrecato i peggiori dolori oltre a determinare, insieme al nazismo, il più pauroso e violento conflitto mondiale. Oggi – conclude la nota – alcuni terracinesi festeggiano orgogliosi della loro poco lungimiranza, quelli veri , io per prima, si vergognano”.

