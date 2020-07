Atletica paralimpica, deliberato il nuovo calendario agonistico del 2020

Roma – Il XIX Consiglio Federale, tenutosi in teleconferenza giovedì 23 luglio, ha deliberato il nuovo calendario agonistico di atletica paralimpica per il 2020, definito sulla base del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19.

Gli appuntamenti nazionali riprenderanno con lo svolgimento dei Campionati Italiani Paralimpici allo Stadio Armando Picchi di Jesolo dall’11 al 13 settembre. Il programma gare seguirà i dettami federali stabiliti dalle Linee Guida per l’organizzazione delle manifestazioni di interesse nazionale per l’atletica paralimpica Fispes e potrà essere suscettibile di variazioni in funzione delle disposizioni anti-Covid-19.

A seguire, il weekend del 3-4 ottobre ci saranno i Societari a Roma, mentre la finale nazionale della Coppa Italia Lanci 2020 sarà in programma al Campo Scuola di Narni nelle giornate del 24 e 25 ottobre.

(foto@Mantovani)