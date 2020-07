Cinema all’aperto a Fiumicino, Torrimpietra e Passoscuro: ecco il programma

Fiumicino – Inizierà domani sera, 29 luglio, e durerà fino all’8 agosto la rassegna cinematografica “Notti di cinema” a cura della Commissione cinematografica di Fiumicino – Associazione Acis.

Le proiezioni, tutte all’insegna della grande commedia italiana, avverranno alle ore 21.30 in Piazza Grassi a Fiumicino e alle ore 21.15 nelle località di Passoscuro, in Piazza Salvo D’Acquisto, e Torrimpietra, in via Francesco Marcolini.

Il programma:

– mercoledì 29 luglio ore 21.30 in Piazza Grassi a Fiumicino proiezione del film “Ti sposo ma non troppo” di Gabriele Pignotta (2014) con Vanessa Incontrada

– giovedì 30 luglio ore 21.30 in Piazza Grassi a Fiumicino proiezione del film “Troppo napoletano” di Gianluca Ansanelli (2016)

– venerdì 31 luglio ore 21.15 in Piazza Salvo D’Acquisto a Passoscuro proiezione del film “Caccia al tesoro” di Carlo Vanzina (2017) con Vincenzo Salemme e Max Tortora

– sabato 1 agosto ore 21.15 in via FRancesco Marcolini a Torrimpietra proiezione del film “Il grande salto” di Giorgio Tirabassi (2019) con Ricky Memphis, Marco Giallini e Valerio Mastandrea

– mercoledì 5 agosto ore 21.30 in Piazza Grassi a Fiumicino proiezione del film “Un’estate al mare” di Carlo Vanzina (2008) con Lino Banfi e Nancy Brilli

– giovedì 6 agosto ore 21.30 in Piazza Grassi a Fiumicino proiezione del film “L’ora legale” di e con Ficarra e Picone (2017)

– venerdì 7 agosto ore 21.15 in Piazza Salvo D’Acquisto a Passoscuro proiezione del film “Una festa esagerata” di e con Vincenzo Salemme (2018)

– sabato 8 agosto ore 21.15 in via Francesco Marcolini a Torrimpietra proiezione del film “Il ciclone” di e con Leonardo Pieraccioni (1996)

